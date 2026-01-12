Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов

Его приговорили к пяти годам лишения свободы, а также оштрафовали на $370 тыс.

Редакция сайта ТАСС

Ираклий Гарибашвили © Инна Кукуджанова/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 12 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обвиняемый в легализации незаконных доходов, признал свою вину. В качестве наказания ему назначили лишение свободы сроком на пять лет, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии.

"Генеральная прокуратура Грузии оформила процессуальную сделку с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которой бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет. Ему в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн лари ($370 тыс.). <...> Ираклий Гарибашвили признает вину и согласен с условиями процессуальной сделки", - говорится в заявлении.

В прокуратуре отдельно подчеркнули, что суд уже удовлетворил ходатайство обвинения об избрании заключения для бывшего главы правительства. Вместе с тем суд постановил изъять обнаруженные у него дома деньги в пользу государства.

Генпрокуратура Грузии в октябре 2024 года сообщила о проведенных обысках в домах Гарибашвили, экс-главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, а также восьми связанных с ними лиц. В их домах было изъято несколько миллионов долларов наличными, а также ювелирные изделия и другие ценные вещи.

Позже генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе сообщил, что Гарибашвили предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Как отметил генпрокурор, Гарибашвили, который в 2019-2021 годах занимал должность министра обороны и премьер-министра, тайно занимался бизнесом, что чиновнику запрещено по закону. В декларациях о доходах, которые обязаны заполнять чиновники, Гарибашвили указывал, что якобы от членов семьи ежегодно получал деньги в подарок. Таким образом, экс-премьер получил 830 тыс. лари (более $307 тыс.) и пустил их в легальный оборот. Кроме того, он инвестировал 3 670 172 лари (более 1,3 $млн) в компанию, которая принадлежит члену его семьи.

В 2024 году Гарибашвили сменил на посту действующий премьер Ираклий Кобахидзе. Гарибашвили вместо Кобахидзе возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в апреле сообщил об уходе из политики. Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015, а также 2021-2024 годах. Помимо этого, он в разные годы занимал должности главы МВД и министра обороны.