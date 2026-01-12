В Тюмени после ДТП с участием несовершеннолетнего водителя загорелся автобус

Ранения получили три человека

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 12 января. /ТАСС/. Подросток за рулем автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автобусом №64 на улице Республики в Тюмени. В результате ДТП автобус загорелся, ранения получили три человека, сообщили в госавтоинспекции Тюменской области.

"17-летний школьник-"бесправник" спровоцировал столкновение с маршруткой в Тюмени. <...> От удара автобус загорелся", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили виновник ДТП, 20-летний пассажир "Нивы", а также 46-летний водитель автобуса. Уточняется, что автобус ехал без пассажиров. Предварительно, у 17-летнего подростка были признаки алкогольного опьянения, результаты обследования будут известны позже. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.