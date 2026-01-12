В Екатеринбурге начнут рассмотрение дела бывшего и.о. зампреда Забайкалья

Игоря Дубровина обвиняют в хищении около 63 млн рублей в период его работы в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Академический районный суд Екатеринбурга во вторник, 13 января, начнет рассмотрение дела бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, его обвиняют в хищении около 63 млн рублей в период его работы в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Завтра [начнется рассмотрение] в Академическом районном суде, в 09:30 (07:30 мск - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Дубровин в 2017-2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. В правительстве Забайкалья он работал с июня 2023 года, где курировал строительную отрасль, в декабре того же года его уволили "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему", а затем задержали в Чите. После этого Дубровина доставили в Екатеринбург, где его поместили в СИЗО по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере во время работы в Свердловской области. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере при исполнении заказа Минобороны РФ. Позже суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.