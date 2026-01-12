Реестры Минюста Украины не работают из-за перебоев с электроснабжением

В частности, речь идет о сервисе услуг ЗАГСов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госреестры Минюста Украины перестали работать на фоне перебоев с электроснабжением в одном из центров обработки данных страны. Об этом сообщили в предприятии "Национальные информационные системы".

В частности, не работают реестр должников, сервис услуг ЗАГСов и часть других реестров министерства. Как отмечается в сообщении в соцсетях предприятия, "в настоящее время принимаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения". Когда будут доступны сервисы, не уточняется.