Эрмитаж продолжит помогать Бутягину через дипломатические каналы

Археолог является сотрудником музея

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж продолжит помогать своему сотруднику, археологу Александру Бутягину через дипломатические каналы. Об этом говорится в заявлении музея, распространенном пресс-службой.

"В связи с предстоящими юридическими действиями, касающимися сотрудника Эрмитажа, музей сообщает. Эрмитаж продолжает вести работу по оказанию помощи Александру Бутягину через дипломатические каналы и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел РФ, российским посольством в Польше и коллегами из музейного сообщества", - говорится в сообщении.