Эксперт Попенко: в Киеве в некоторых жилых домах полопались трубы и батареи

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг также не уверен, кто будет отвечать "за этот беспорядок и управленческие ошибки"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ситуация с разорванными трубами и батареями наблюдается в некоторых многоквартирных домах столицы Украины. На это обратил внимание глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"По моей информации, в Киеве по меньшей мере несколько сот многоквартирных домов, где не сливали воду. По разным причинам: кто-то самостоятельно отказался, кто-то не знал, и далеко не все дома выдержали, как я об этом и предупреждал", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав соответствующие фотографии.

Попенко подчеркнул, что восстановить теперь такие дома можно будет "только после проведения полного капитального ремонта". Он также не уверен, кто будет отвечать "за этот беспорядок и управленческие ошибки".

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщил, что в городе без теплоснабжения остаются свыше 800 многоквартирных домов.

"Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной", - добавил градоначальник.

На прошлой неделе были повреждены объекты критической инфраструктуры. Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением. Позже Владимир Зеленский раскритиковал мэра за неготовность столицы к решению проблем с энергетической инфраструктурой города.