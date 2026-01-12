В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронеже и Нововоронеже работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 12 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.

Также в Воронеже и Нововоронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, там работают системы оповещения.