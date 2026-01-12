В Самарской области осудили 29 членов преступной группы

Они получили от 6 до 19 лет лишения свободы за экономические преступления

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 12 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Тольятти в Самарской области приговорил 29 участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 6 до 19 лет за экономические преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фигуранты совершили преступления, классифицированных по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица и легализации денежных средств.

"Центральный районный суд Тольятти Самарской области постановил приговор, которым 29 подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 210, п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. "б" ч. 2 ст. 173.1, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Каждому из осужденных с учетом сведений о личности, а также роли в совершении преступлений, назначено наказание в виде различных сроков лишения свободы, от 6 до 19 лет", - сказано в сообщении.

Фигуранты признаны виновными в создании преступного сообщества для совершения на территории Самарской области нескольких тяжких преступлений в сфере экономической деятельности. Как установил суд, они скрыли от государственного финансового и налогового контролей деньги, принадлежащие различным юридическим и физическим лицам, уклонявшимся от уплаты налогов, изготавливали и сбывали в банки поддельные платежные документы. По сути, осужденные осуществляли незаконную банковскую деятельность и получили особо крупный доход.