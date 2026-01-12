В Адыгее восемь многоквартирных домов остались без отопления

В регионе мобилизованы бригады электриков коммунальщиков

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 12 января. /ТАСС/. Специалисты устраняют аварию на участке теплосети в административном центре Шовгеновского района Адыгеи - ауле Хакуринохабль, где произошел прорыв и без отопления остались жители восьми многоквартирных домов. Об этом по итогам проведенного оперативного совещания сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

12 января в Адыгее, где в новогодние каникулы из-за мощного снегопада был объявлен режим ЧС в шести муниципалитетах, вновь интенсивно пошел мокрый снег. Температура воздуха на равнинной местности резко упала до 4 градусов мороза, ночью ожидается минус 6-8 градусов.

"В Шовгеновском районе бригада устраняет аварию на участке теплоснабжения в ауле Хакуринохабль. Ситуацию на контроле держит глава муниципалитета Рашид Аутлев. Поручил министерству строительства республики подключиться к этой работе и в ближайшее время обеспечить стабильную подачу тепла в те восемь домов в ауле, которые остались без теплоснабжения", - написал он.

Кумпилов назвал обстановку в Адыгее стабильной и контролируемой, пояснив, что на автомагистралях населенных пунктов работают десятки единиц техники, проводится расчистка тротуаров, подходов к социальным учреждениям, больницам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта и магазинам. Стабильно обеспечивается теплоснабжение и подача электроэнергии.

Глава республики уточнил, что снегопад продолжится и 13 января. В регионе мобилизованы все бригады электриков, коммунальщиков, управляющих компаний. Ситуация контролируемая.

"Как только снег растает, будет организован общереспубликанский субботник - приступим к уборке во всех населенных пунктах республики. Дал поручения главам муниципалитетов своевременно приступать к уборке сломанных деревьев, веток, прочего мусора. Призываю жителей Адыгеи по возможности не оставлять автомобили вдоль проезжей части и в парковочных карманах для обеспечения проезда и работы снегоуборочной техники, экстренных служб", - добавил Кумпилов.