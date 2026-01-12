В электросети Одессы произошла авария

Часть жителей остались без света

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Одесса и близлежащие населенные пункты на юге Украины частично обесточены из-за аварии энергетического оборудования. Об этом сообщило местное отделение украинского холдинга "ДТЭК".

По данным, опубликованным в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) компании, из-за "аварийной ситуации на оборудовании" без света осталась часть жителей Одесского района. В самой Одессе отключения электроэнергии фиксируют в Пересыпском районе. При этом не уточняется, когда будет восстановлено электроснабжение.

"ДТЭК" информирует, что в Киеве, где с прошлой недели сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением, в настоящее время действует режим экстренного отключения света. Это касается левого берега Днепра, Голосеевского, Печерского, Святошинского и Соломенского районов.