В Брянской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

FPV-дрон ударил по автомобилю

БРЯНСК, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Страчово Суземского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", - написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего, добавив, что его семье будет оказана вся необходимая материальная помощь. Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.