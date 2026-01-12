RMF FM: в Варшаве украинку оштрафовали за надпись "бомба" на лбу

Женщина заявила, что сделала надпись помадой "в шутку"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Гражданка Украины была оштрафована после того, как пришла в Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с надписью "бомба" на лбу. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, 11 января пограничная служба получила сообщение, что в зале регистрации аэропорта находится женщина, у которой на лбу написано слово "бомба". 29-летняя украинка, ожидавшая рейса в Цюрих, была задержана и заявила, что сделала надпись помадой "в шутку".

Пограничники не обнаружили опасных предметов в результате личного досмотра и проверки багажа. Женщина была оштрафована на 500 злотых (около $140) и не смогла вылететь своим рейсом.