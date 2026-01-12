На Запорожье беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом
19:57
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Украинские военные с помощью беспилотника самолетного типа атаковали многоквартирный дом в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник осуществил атаку беспилотником самолетного типа на многоквартирный дом в городе Васильевка. <…> Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате удара повреждены балконное остекление и пластиковая обшивка.