На Запорожье беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

Никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Украинские военные с помощью беспилотника самолетного типа атаковали многоквартирный дом в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противник осуществил атаку беспилотником самолетного типа на многоквартирный дом в городе Васильевка. <…> Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара повреждены балконное остекление и пластиковая обшивка.