В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу удара БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 12 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Воронежа и Нововоронежа, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже", - написал он.

По словам губернатора, дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен еще один беспилотник. Ранее Гусев сообщал о том, что система ПВО на подлете к Воронежу обнаружила и уничтожила БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.