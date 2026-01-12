В Липецкой области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мирный житель пострадал во время атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Елец Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец. С осколочным ранением он доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая помощь", - написал он.

Артамонов отдельно отметил героизм липецких медиков. По словам губернатора, машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему.

Также елецкие пожарные оперативно ликвидировали возгорания в нескольких частных домах, которые начались после падения обломков БПЛА. Кроме того, повреждено остекление в трехэтажном жилом доме и нескольких частных домов. "Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются экстренными службами", - добавил глава региона.