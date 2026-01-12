Бердянск и округ в Запорожской области остались без электричества из-за аварии

Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Павлишак/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Город Бердянск и Бердянский муниципальный округ в Запорожской области обесточены из-за аварии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Город Бердянск и Бердянский муниципальный округ без электроснабжения в результате аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры, заключил губернатор.