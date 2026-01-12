В столице Камчатки из-за циклона наблюдаются перебои с холодным водоснабжением

По словам специалистов, ремонтные работы завершатся не ранее 12:00

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Авария на водонасосной станции произошла в столице Камчатки, у жителей района СРВ фиксируются перебои с холодным водоснабжением. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Специалисты водоканала в сложных погодных условиях устраняют аварию на водонасосной станции в районе СРВ. На месте работают три единицы техники водоканала. Восстановительные работы осложняются обильными осадками в виде снега, сейчас расчистку подъезда к аварийному участку обеспечивает тяжелая спецтехника. В связи с аварией есть перебои в холодном водоснабжении. По словам специалистов, ремонтные работы завершатся не ранее 12:00 (03:00 мск - прим. ТАСС)", - рассказали в правительстве края.

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигают 45 м/с. В столице края отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, на линию не вышли автобусы. Порывы ветра сбивают людей с ног, движение автомобилей затруднено. Дорожники устраняют последствия удара стихии, автомобилистам рекомендовано не выезжать на дороги.