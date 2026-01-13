Автобусное сообщение в столице Камчатки прервано до конца дня из-за циклона

По городу курсируют вахтовки и служебный автотранспорт из парка правительства региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Автобусы в Петропавловске-Камчатском не выйдут на маршруты до конца дня из-за мощного циклона. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

"По информации управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города, из-за сохранения плохой видимости на дорогах, сильного ветра, непрекращающихся осадков в целях безопасности в Петропавловске-Камчатском движение пассажирского транспорта на сегодня остановлено полностью", - рассказали в мэрии.

По городу курсируют вахтовки и служебный автотранспорт из парка правительства региона. Дорожная обстановка остается сложной.

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигают 50м/с. В столице края отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, на линию не вышли автобусы, прервано авиасообщение с полуостровом. Дорожники устраняют последствия удара стихии.