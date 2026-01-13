В Аргентине из-за больших волн погиб человек

Более 30 пострадали

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. Как минимум 1 человек погиб, 35 пострадали из-за внезапно образовавшихся больших волн в курортном городе Санта-Клара-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил телеканал TN.

По его данным, 29-летний мужчина погиб от удара о камни, когда его унесла вода. Как сообщает телеканал, один человек был госпитализирован с инфарктом, остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Феномен, известный как метеорологическое цунами, был замечен в нескольких курортных городах, но самые высокие волны были зафиксированы в населенном пункте Санта-Клара-дель-Мар. Поскольку сейчас в Аргентине период летних отпусков и спасатели не получали предупреждения об угрозе волнений в океане, в момент происшествия в воде находилось большое число людей.