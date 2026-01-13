В Таганроге отражают воздушную атаку

Граждан просят следовать указаниям чрезвычайных ведомств, не выходить на улицу и не подходить к окнам

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Силы ПВО отражают воздушную атаку в Таганроге. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются. Прошу соблюдать предельную осторожность, следовать указаниям чрезвычайных ведомств, не выходить на улицу и не подходить к окнам", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава города Светлана Камбулова сообщила, что в Таганроге объявлена воздушная опасность.