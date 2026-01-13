ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На юге Красноярского края лавина сошла на дорогу

Никто не пострадал
04:32

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Движение на дороге в Курагинском районе Красноярского края ограничено из-за схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Сход лавины на трассе. В Курагинском округе на 26-27 км автодороги Курагино - Черемшанка произошел сход снежной массы общим объемом 100 кубометров. На автодороге установлено ограничение движения", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в результате схода лавин никто не пострадал.

В селе Черемшанка проживают более 1 тыс. человек. Курагинский район относится к числу горных, на его территории расположены Саянские горы. 

