В Красноярском крае произошло ДТП с семью транспортными средствами

Пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. ДТП с семью автомобилями произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, пострадавших нет. Введено ограничение движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"Ограничение движения на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в связи с ДТП. По предварительной информации, на 679-м км Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием семи транспортных средств. До настоящего времени за медицинской помощью никто из участников произошедшего не обратился. Движение в сторону Красноярска по обеим полосам приостановлено", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому края.

По информации Среднесибирского УГМС, 13 января в центральных районах Красноярского края снегопад, на дорогах снежный накат. Температура воздуха днем составит около 18 градусов.