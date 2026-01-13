В Новосибирске эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании

Опасных предметов в ходе проверки не обнаружили

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Школу №216 и лицей №22 эвакуировали утром 13 января в Новосибирске из-за сообщений о минировании. Опасных предметов в ходе проверки не обнаружили, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Новосибирской области.

"Опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении ведомства.

Школа №216 расположена на улице Виталия Потылицина. В местных СМИ сообщается, что в образовательном учреждении сработал сигнал тревоги, школьников и педагогов экстренно вывели на улицу. Учеников отпустили по домам.

Лицей №22 находится в центре Новосибирска. Там также провели эвакуацию и проверку здания.

По информации МВД, после осмотра образовательных учреждений угроза не подтвердилась.