В Таганроге при атаке ВСУ повреждены промобъект, дома и газовые коммуникации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили получили повреждения в результате атаки БПЛА на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Таганроге и Красносулинском районе в ходе отражения воздушной атаки было подавлено и уничтожено семь беспилотников. Предварительно, при атаке никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, в Таганроге повреждены легковые автомобили, жилые дома, промобъект и подводящие газовые коммуникации.
По его словам, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. После его отмены службы приступят к устранению последствий атаки.