В Тверской области в ДТП погиб ребенок

Еще два человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 13 января. /ТАСС/. Автомашина "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в Конаковском муниципальном округе Тверской области, два человека доставлены в медучреждение, погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 13 января на 43-м км автодороги М-10 Конаково - Иваньково в Конаковском муниципальном округе, женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, не обеспечила безопасную скорость, потеряла контроль за управлением транспортного средства, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с "Газелью".

"В результате ДТП несовершеннолетний (пассажир Renault Logan) от полученных травм скончался на месте, водитель и пассажир Renault Logan с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.