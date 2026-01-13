В Якутии завели дело после заявления о подозрении в мошенничестве подрядчика

Из-за срыва сроков строительства детского сада со стороны "Адгезии" контракт был расторгнут и передан другому подрядчику

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Якутии после подачи заявления специализированного застройщика "Республиканское ипотечное агентство" (СЗ "РИА") о подозрении подрядчика в мошеннических действиях при строительстве детского сада. Об этом сообщается в Telegram-канале застройщика.

"АО СЗ "РИА" официально сообщает, что в 2025 году подало заявление в следственные органы о подозрении ООО "Адгезия" в мошеннических действиях. На основании нашего заявления было возбуждено уголовное дело, в рамках которого сегодня проходят следственные действия, - говорится в сообщении. - В 2023 году АО СЗ "РИА" и ООО "Адгезия" заключили контракт на строительство детского сада на 315 мест в микрорайоне Звездный. В 2025 году из-за срыва сроков строительства со стороны "Адгезии" контракт был расторгнут и передан другому подрядчику. Срок сдачи детского сада - конец 2026 года".

Там подчеркнули, что застройщик "в данном случае выступает как истец и инициатор дела".

Ранее в соцсетях сообщалось об обысках в "РИА".

ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу МВД по республике.