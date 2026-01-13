В Якутии водителю предъявили обвинение после ЧП с провалившейся под лед машиной

При ЧП погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Обвинение предъявлено водителю машины, которая в декабре провалилась под лед на реке Лене в Якутске, в результате чего погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Обвинение предъявлено", - сообщили в ведомстве.

Утром 27 декабря 2025 года в Якутске в месте слива очистных вод под лед провалился автомобиль Toyota Estima под управлением 23-летнего водителя. Данный участок не был предусмотрен для использования в качестве переправы. В салоне автомобиля находились семь человек, шестеро из них смогли самостоятельно выбраться. 11-летняя девочка осталась в салоне и погибла. Также на берегу в 50 м от места провала умер пожилой мужчина, предварительно, из-за низкой температуры воздуха.

Были госпитализированы пять человек с обморожениями - пассажиры и водитель. Как ранее сообщали ТАСС в Минздраве республики, все они выписаны из медучреждения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным следствия, машина направлялась в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородной перевозке пассажиров.