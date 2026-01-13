Работу СК в новокузнецком роддоме, где умерли младенцы, показали на видео

За новогодние праздники там умерли девять новорожденных

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

ТАСС, 13 января. СК РФ опубликовал в Telegram-канале видео работы следователей в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области, где девять младенцев умерли за новогодние праздники.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу завели уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталия Хераскова временно отстранили от должности.