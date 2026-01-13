Суд отложил до 5 февраля допрос свидетелей по делу Александры Митрошиной

Блогер частично признала вину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отложил до 5 февраля допрос свидетелей по уголовному делу о легализации денежных средств блогера Александры Митрошиной, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с неявкой свидетелей, для обеспечения их явки судебное заседание отложено до 5 февраля", - огласил судья Алексей Криворучко.

4 декабря Тверской суд Москвы продлил на полгода Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста. Она признала вину частично, заявив, что не могла предположить, что ее действия по продаже объектов недвижимости могут быть расценены, как легализация денежных средств.

Блогеру инкриминируется ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования было установлено, что Митрошина получила более 127 млн рублей путем совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Для создания видимости законного происхождения средств она легализовала их часть, приобретя недвижимость в Москве. По этому уголовному делу собрана полноценная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемой. В ее основу легли показания свидетелей и самой Митрошиной, протоколы осмотра вещественных доказательств и документов, а также материалы финансово-хозяйственной деятельности, предоставленные по судебным запросам.