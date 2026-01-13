В Курске отец и сын умерли от отравления угарным газом

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 13 января. /ТАСС/. Тела 42-летнего мужчины и его 15-летнего сына, которые, предположительно, погибли от отравления угарным газом, обнаружены в доме Курска. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"По версии следствия, 12 января текущего года в домовладении, расположенном по улице Скорятина города Курска, обнаружены тела 42-летнего мужчины и его 15-летнего сына без признаков жизни. Предположительно, их смерть могла наступить в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти. В настоящее время допрашиваются свидетели, выполняются иные необходимые следственные и процессуальные действия для установления подробных обстоятельств произошедшего.