Белорусский участковый спас россиянина, упавшего с форта при фотографировании

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также ушибы тела

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Гродненский милиционер спас российского туриста, упавшего в процессе фотографирования со стены форта вблизи областного центра. Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

"62-летний гражданин Российской Федерации приехал в Гродно с супругой. В тот злополучный день он один решил посетить форт, расположенный вблизи областного центра. Далее в момент фотографирования мужчина не удержал равновесие и упал", - говорится в сообщении.

После падения мужчина ударился головой о бетонные блоки и потерял сознание на какое-то время. Очнувшись, россиянин вышел к дороге, остановил проезжавшую мимо машину и у водителя попросил вызвать помощь, а также помочь собрать вещи. Автомобилист и сообщил о происшествии в милицию. "На сообщение незамедлительно отреагировал участковый инспектор милиции райотдела Владислав Мальцев. Правоохранитель стал оказывать помощь и параллельно установил обстоятельства произошедшего", - рассказали в милиции.

Участковый инспектор сопроводил пострадавшего туриста в медицинское учреждение. Позже мужчина снова потерял сознание, правоохранитель привел его в чувства и передал медикам. В больнице у россиянина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также ушибы тела. "Благодаря оперативно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий", - подчеркнули в УВД.

Вокруг Гродно в 12-20 веках существовала разветвленная система фортификационных сооружений. Сохранившиеся до наших дней земляные форты были возведены в 1887-1889 годах. На протяжении Второй мировой войны укрепления использовались эпизодически, часть из них была взорвана. К настоящему времени по большей части форты заброшены, перемещение по ним может быть небезопасно.