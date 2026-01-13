В Казахстане расследуют "серьезный инцидент" с "Победой" и Uzbekistan Airways

В министерстве транспорта Казахстана не уточнили, о каком именно инциденте идет речь

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Министерство транспорта Казахстана проведет расследование авиационного инцидента c самолетами авиакомпаний "Победа" и Uzbekistan Airways в воздушном пространстве республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 января около 05:42 часов по времени Астаны во время обслуживания рейсов PBD997 Внуково - Самарканд "Победы" и UZB9609 Термез - Москва авиакомпании Uzbekistan Airways. При этом в министерстве не уточнили, о каком именно происшествии идет речь.

Минтранс республики классифицировал это как "серьезный авиационный инцидент, подлежащий расследованию полномочным органом", и формирует комиссию. "Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ", - пояснили в пресс-службе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 10 января два пассажирских самолета в зоне ответственности диспетчеров Шымкента оказались на опасно близком расстоянии друг от друга, из-за чего у них сработала система предупреждения столкновений в воздухе.