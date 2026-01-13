Имущество миллиардера Зокина по делу об ущербе на 472 млн рублей арестовали

В ходе разбирательства Андрей Зокин отметил, что является учредителем 26 юридических лиц

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Четвертый арбитражный апелляционный суд наложил обеспечительный арест на имущество и счета бывшего вице-президента Газпромбанка Андрея Зокина в рамках процесса по выводу активов ООО "Байкалгеопром". Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 1 ноября 2025 года по делу отменить, принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении заявления Зокина Андрея Александровича об отмене обеспечительных мер отказать", - сказано в документе. Там подчеркивается, что решение вступает в силу немедленно.

Арест имущества Зокина произошел по инициативе акционерного общества "УК "Волга нефть". Суд первой инстанции не стал арестовывать имущества миллиардера. Однако это решение было обжаловано.

Как отмечается в решении суда, в ходе разбирательства Зокин отметил, что является учредителем 26 юридических лиц. Балансовая стоимость активов только тех компаний, в которых у Зокина имеется 100% в уставном капитале, составляет более 5,6 млрд рублей. Предприниматель обжаловал решение об аресте имущества.

Зокин вступил в конфликт с другими акционерами золотодобывающей компании ООО "Байкалгеопром". По мнению заявителей, в число которых входит "УК "Волга нефть", Зокин незаконно вывел имущество и лицензию для добычи полезных ископаемых на подконтрольное себе ООО "Байкалголд", чтобы продолжить единолично добывать золото. В результате основная компания и ее акционеры понесли убытки, подтвержденные судебными решениями. Сам Зокин с этим не согласен.