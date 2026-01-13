В Череповце осудили 13 организаторов подпольных казино

Они создали сеть нелегальных игорных залов и за пять лет незаконно заработали 21,5 млн рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Череповецкий городской суд вынес обвинительный приговор 13 организаторам подпольных казино. За пять лет они незаконно заработали 21,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Сегодня Череповецкий городской суд огласил обвинительный приговор в отношении 13 жителей Череповца - 3 мужчин и 10 женщин в возрасте от 25 до 48 лет, которые на протяжении 5 лет организовали и проводили азартные игры на территории Череповца", - говорится в сообщении.

По данным суда, с мая 2019 по май 2024 года подсудимые создали сеть нелегальных игорных залов вне законодательно установленной игорной зоны и без получения соответствующего разрешения и лицензии. Они нашли несколько нежилых помещений для игорных заведений, в которых разместили более 300 единиц игрового оборудования с установленным на нем программным обеспечением, подобрали персонал и обеспечили меры конспирации. Общий доход от преступной деятельности превысил 21,5 млн рублей.

В мае 2024 года деятельность этой организованной группы пресекли сотрудники УФСБ и УМВД России по Вологодской области.

Действия всех подсудимых квалифицированы по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд назначил всем наказание в виде лишения свободы от 2 лет до 3,5 года условно с испытательным сроком и штрафом от 50 тыс. до 600 тыс. рублей. Одной осужденной с учетом ранее имевшегося у нее условного срока назначено реальное лишение свободы на 2 года 1 месяц. Ей предоставлена отсрочка наказания до достижения ее ребенком 2024 года рождения 14-летнего возраста. Кроме того, суд постановил конфисковать с осужденных в солидарном порядке 21,547 млн рублей, либо имущество на эту сумму. По данным следственного управления СК РФ по области, в ходе расследования было изъято игровое оборудование, документация, средства связи и деньги. Были допрошены более 40 свидетелей, на имущество обвиняемых - земельные участки, три легковых автомобиля - наложен арест на сумму свыше 2,4 млн рублей.