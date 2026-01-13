ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияCмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке

Экспертов Роспотребнадзора направили в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме

Ведомство держит ситуацию на строгом контроле
Редакция сайта ТАСС
12:20
обновлено 12:28
© Ярослав Беляев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в Новокузнецк группу специалистов и экспертов для проведения расследования после ситуации в роддоме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также

Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

"В Новокузнецк направлена группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в новокузнецком родильном доме", - говорится в сообщении.

Ведомство держит ситуацию на строгом контроле.

  

РоссияКемеровская область