Экспертов Роспотребнадзора направили в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме
Редакция сайта ТАСС
12:20
обновлено 12:28
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в Новокузнецк группу специалистов и экспертов для проведения расследования после ситуации в роддоме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В Новокузнецк направлена группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в новокузнецком родильном доме", - говорится в сообщении.
Ведомство держит ситуацию на строгом контроле.