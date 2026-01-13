Работавшего в Конгрессе сисадмина обвинили в краже служебных телефонов

В случае признания виновным мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Минюст США предъявил обвинения системному администратору, который работал в Палате представителей Конгресса США и выкрал за время работы 240 служебных мобильных телефонов с целью их последующей продажи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинения предъявили 43-летнему Кристоферу Саузерленду, который работал в Конгрессе с апреля 2020-го по июль 2023 года. Он должен был в том числе закупать мобильные телефоны для сотрудников комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре.

"С января по май 2023 года, как утверждается, Саузерленд использовал свое служебное положение для доставки к себе домой в штат Мэриленд 240 новых служебных телефонов. В то время в комитете работало всего около 80 сотрудников. Впоследствии Саузерленд продал свыше 200 мобильных телефонов в ближайшем ломбарде", - сказано в заявлении генпрокуратуры.

Подозреваемый, как считает следствие, попросил сотрудника ломбарда разбирать телефоны и продавать их по частям для обхода программного обеспечения, которое позволяет отслеживать выданные устройства. Схему удалось раскрыть, когда один из телефонов был продан в интернете в не разобранном виде. Покупатель, включив телефон и увидев номер технической поддержки Конгресса, сделал звонок. Вскоре выяснилось, что и другие закупленные телефоны пропали.

Как пишет газета The New York Times, злоумышленника задержали в Вашингтоне 9 января. Ему предъявили обвинения в краже госсобственности. Саузерленд свою вину не признал, из-под стражи его освободили. В качестве условия временного освобождения судья обязал злоумышленника не приближаться к зданиям Конгресса. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Делом занимаются полиция Капитолия и ФБР.