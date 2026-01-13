БПЛА атаковал у объекта КТК зафрахтованный казахстанской компанией танкер

На судне произошел взрыв без последующего горения, никто не пострадал

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией "Казмортрансфлот", подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) близ объекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ).

Судно Matilda было зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя компания КМГ). 18 января 2026 года планировалась загрузка танкера нефтью из Казахстана на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. 13 января танкер подвергся атаке беспилотника. "В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - говорится в заявлении. Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет.

По предварительной оценке, судно остается мореходным, на момент первичного осмотра признаков серьезных конструктивных повреждений выявлено не было. "Ведется оценка ущерба", - пояснили в пресс-службе.