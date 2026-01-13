Двоих пострадавших в Таиланде при крушении катера россиян перевели из реанимации

В больницах Пхукета остаются 16 российских туристов, отметил генконсул РФ в провинции Егор Иванов

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 13 января. /ТАСС/. Двое россиян, тяжело пострадавших при крушении катера в Таиланде, переведены из отделения реанимации в обычную палату. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

По его словам, в больницах Пхукета продолжают проходить лечение 16 российских туристов.

"На сегодняшний день из больницы выписан один пострадавший, двое переведены из реанимации в обычные палаты. Генеральное консульство оказывает содействие родным погибшей россиянки в получении от таиландской страховой компании причитающейся им выплаты", - сказал он.

Прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся в воскресенье с рыболовецким судном в Андаманском море. Всего на катере находились 55 человек - 52 туриста и 3 члена экипажа. Как информировали ТАСС в туристической полиции, на борту катера находилось 33 гражданина России, 8 - Казахстана, 4 - Узбекистана, 2 - Киргизии, а также граждане Польши и Великобритании. Судно после мощного удара получило повреждение корпуса и затонуло.

Как ранее заявил российский генконсул, в результате инцидента "от полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения, а 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести были госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета".