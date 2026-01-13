Жителя Владимира осудили за незаконную легализацию более 2,8 тыс. мигрантов

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 13 января. /ТАСС/. Житель Владимира приговорен судом к трем годам колонии общего режима за организацию незаконного пребывания в России более 2,8 тыс. мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Владимира 1991 года рождения признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору). Установлено, что в период с сентября 2022-го по май 2024 года осужденный и еще восемь привлеченных им лиц занимались организацией незаконной миграции на территории города, незаконно легализовав на территории России более 2,8 тыс. мигрантов. "При этом трое граждан одной из центральноазиатских республик подыскивали приезжих, нуждающихся в постановке на миграционный учет. Осужденный изготавливал для них необходимые подложные документы, а пятеро жителей Владимира обеспечивали им фиктивную регистрацию в принадлежащем им жилье", - пояснили в пресс-службе.

За каждого поставленного на учет мигранта члены группы получали от осужденного примерно по 1 тыс. рублей. Их преступная деятельность была пресечена следователями СК во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России, а также региональных УФСБ и УМВД. "Трое приезжих и осужденный в ходе расследования содержались под стражей. Уголовное дело в отношении последнего было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве", - пояснили в ведомстве.