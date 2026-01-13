Бывшего зампреда правительства Ивановской области задержали

Его подозревают в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий завели против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области. Он задержан, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый из корыстных интересов способствовал продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов.

Уголовное дело было заведено следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области при координирующей роли прокуратуры. Там же оно находится на контроле, добавили в пресс-службе надзорного ведомства. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности.