Депутат Рады Колтунович: Киевскую область накрывает блэкаут

По словам парламентария, в Ирпене, Буче и Гостомеле уже нет электричества

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александр Колтунович заявил, что Киевскую область накрывает блэкаут, три города уже остались без электричества.

"Фактически мы входим в блэкаут. В отдельных городах - Ирпене, Буче и Гостомеле - он уже наступил", - приводит его слова издание "Страна" в Telegram-канале.

Ранее это же издание писало о длинных очередях на автомобильных заправках в Буче и Ирпене, где жители запасаются топливом для генераторов из-за длительного отключения электричества. До этого "Страна" писала, что сам Киев практически полностью обесточен, а возле супермаркетов, которые пока продолжают работать, уже образовались очереди.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы.