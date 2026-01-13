В Иркутске в ДТП с шестью машинами пострадали два человека

Водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением и спровоцировал аварию

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. В Ленинском округе Иркутска два человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием шести автомобилей в Ленинском округе областного центра. <…> В результате инцидента водители двух автомашин получили различные травмы и были доставлены в медучреждение города для оказания помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 13 января водитель автомобиля Subaru Forester двигался со стороны микрорайона Иркутск-2 в сторону улицы Розы Люксембург, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4. "От удара "Тойоту" отбросило на автомобиль Hyundai Solaris, который в свою очередь врезался в маршрутный автобус "Нефаз 5299", автомашину Honda Orthia и Toyota Passo", - пояснили в Госавтоинспекции.

По данным Иркутского УГМС, в Иркутске 13 января снегопад, на дорогах возможен снежный накат. Ветер до 8 м/с. Температура воздуха - около минус 15 градусов.