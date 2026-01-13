На Новохохловской улице в Москве произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ДТП с опрокидыванием автомобиля случилось в районе Новохохловской улицы в Москве, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

"На внешней стороне ТТК (в районе Новохохловской улицы, 26Ас1) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. <...> Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.