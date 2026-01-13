Chevron подтвердила, что зафрахтованный ею танкер был атакован БПЛА

Корабль направляется в безопасный порт, заявили в корпорации

© JamesChen/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Американская энергетическая корпорация Chevron подтвердила ТАСС, что зафрахтованный ею танкер подвергся атаке беспилотников.

"Мы в курсе сообщений об инциденте с участием судов, следовавших к погрузочным сооружениям Каспийского трубопроводного консорциума, в том числе одного зафрахтованного Chevron танкера. Экипаж находится в безопасности, судно стабильно, оно направляется в безопасный порт", - говорится в заявлении компании в ответ на запрос ТАСС.

Ранее Минэнерго Казахстана сообщило, что два танкера в Черном море были атакованы беспилотниками, суда должны были везти нефть из Казахстана. В ведомстве указали, что речь идет о танкере Matilda под флагом Мальты, а также танкере Delta Harmony под флагом Либерии, который находился в режиме ожидания погрузки.