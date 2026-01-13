В Перми завели дело о жестоком обращении с животными после проверки приюта

Животные переданы в муниципальный приют, назначены экспертизы

ПЕРМЬ, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Перми в связи с деятельностью приюта, лица, которые, возможно, причастны в его работе, доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает ГУ МВД Прикамья.

Местные СМИ со ссылками на зоозащитников сообщали, что в одном из приютов находились истощенные и погибшие животные.

"В отдел полиции Кировского района города Перми поступили заявления от граждан о жестоком обращении с животными в одном из приютов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лица, которые могут быть причастными к деятельности организации по содержанию животных, доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Животные из приюта изъяты и переданы в муниципальный приют, назначены экспертизы.