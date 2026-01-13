В Кизляре завели дело после обрушения лестничного пролета в жилом доме

При обрушении никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело завели в Дагестане после обрушения лестничного пролета в многоквартирном жилом доме в Кизляре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Кизляре в одном из подъездов многоквартирного жилого дома произошло обрушение части лестничного пролета. В результате происшествия пострадавших нет. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)",- говорится в сообщении.

В рамках расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию жилого дома. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.