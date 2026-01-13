СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова

Мужчину обвиняют в хищении почти 50 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Булгаков © Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в хищении почти 50 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Читайте также Что известно об аресте бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

"Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ", - сказал он. По словам главы СК, Булгаков в составе организованной преступной группы в 2024 году совершил хищение денежных средств, принадлежавших АО "Петербургская сбытовая компания", на сумму более чем 49 млн рублей посредством завышения стоимости контракта, заключенного с Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова.

Булгаков был задержан и арестован в июле 2024 года. Сам он утверждал, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы.

Он занимал должность заместителя министра обороны с 2008-го по 24 сентября 2022 года. Булгаков курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.