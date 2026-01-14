В Калужской области объявляли ракетную опасность

МЧС России рекомендовало гражданам укрыться в помещении с капитальными стенами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности был объявлен в Калужской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Ракетная опасность на территории Калужской области! Укройтесь в помещении с капитальными стенами: коридор, ванная комната, кладовая, подвал. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее здание, сооружение подземного пространства или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

Позже в приложении МЧС России сообщили об отмене режима ракетной опасности в области.

"Внимание! Отбой ракетной опасности на территории Калужской области! Можно покинуть укрытие", - сказано в сообщении.