В Липецкой области объявляли ракетную опасность
13 января, 23:26
обновлено 00:08
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ракетную опасность объявляли на территории Липецкой области. Об этом сообщали в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
"Внимание всем! Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорилось в сообщении.
Позже в ведомстве проинформировали об отмене режима на территории региона.
