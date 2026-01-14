В Липецкой области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщали в ГУ МЧС по региону

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ракетную опасность объявляли на территории Липецкой области. Об этом сообщали в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Внимание всем! Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорилось в сообщении.

Позже в ведомстве проинформировали об отмене режима на территории региона.

В новость внесены изменения (03:08 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности в Липецкой области.