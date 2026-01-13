В Орловской области вновь объявляли ракетную опасность

МЧС России рекомендовало жителям найти убежище в помещениях, где нет окон

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 14 января. /ТАСС/. Сигнал ракетной опасности второй раз за ночь объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщали в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорилось в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили об отмене режима на территории региона.

Ранее ракетная опасность объявлялась в области в 01:36 мск и была отменена в 01:58 мск.

В новость внесены изменения (02:58 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности в Орловской области.